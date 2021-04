NIPP | Kaval põhjus, miks munakeeduveega toataimi kasta

Munadest on palju kasu ka toataimedele. Seetõttu ei tasuks munakeetmisvett kraanikausist alla kallata. Jahuta see maha ja kasuta ära toataimede kastmisel!

Põhjus on lihtne — muna koor on looduslik kaltsiumiallikas. Kaltsium on taimedele aga vajalik pH-taseme tasakaalus hoidmiseks. Munade keetmisel eraldub osa kaltsiumit vette, mistõttu on munakeeduvesi taimede kastmiseks igati sobilik. Oluline on, et vesi oleks toatemperatuuril ehk päris keevat vett lillepotti valada ei tasu.