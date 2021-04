Kodutööd lõbusaks: Dysoni juhtmeta tolmuimejad

Dyson V8 on loodud, et vastata kõige paremini väiksemate kodude omanike vajadustele. Juhtmeta tolmuimeja, mis sobib kõige paremini kuni 150 m² pindade puhastamiseks, muudab puhastamise juhitavuse, kerge kaalu ja võimsusega lihtsalt lõbusaks. See võib töötada võimsust kaotamata kuni 40 minutit. 0,54 l jäätmete kogumise ja kõrvaldamise mehhanism tagab seadmest kiire, mugava ja hügieenilise tolmueemalduse. Dyson V8 sobib erinevatele pindadele: otsetoimeline hari värskendab vaipu, pehme rullhari sobib kõvade põrandate puhastamiseks ja väike elektriline otsik jõuab madratsi igasse nurka. Dyson V8 Animal on varustatud lisatarvikutega lemmikloomaomanikele, muu hulgas spetsiaalse painduva otsikuga kitsaste ja raskesti ligipääsetavate vahede puhastamiseks. Mõned käepärased tarvikud on saadaval ka raskesti ligipääsetavate siseruumide, näiteks nurkade ja vaheplaatide jaoks (erinevate mudelite juurde kuuluvad erinevad tarvikud). Kerge kaal (2,61 kg) ja ergonoomiline disain võimaldavad hõlpsasti puhastada ka lagesid.

Ainulaadsed olulised omadused, nagu filtrid, hügieeniline tolmueemaldussüsteem või käepidemel olev energiasäästlik sisse/välja-nupp, on kõigi Dysoni juhtmeta tolmuimejate ühised omadused. Erinevad mudelid on siiski loodud erinevate vajaduste rahuldamiseks. Võrrelgem kahte optimaalset valikut: Dyson V8 juhtmeta tolmuimejat väiksematele pindadele ja lühematele tolmuotsinguteekondadele ning ettevõtte uusimat toodet Dyson V11, millel on kõige täiuslikumad funktsioonid maksimaalsete tulemuste saavutamiseks – neile, kes püüavad täiuslikkust.

Sellel hooajal on ettevõtte motoks „Ainult Dyson töötab nagu Dyson”. Ettevõtte asutaja James Dyson ütleb: „Oleme uskumatult kirglikud üha arenenumate insenertehniliste seadmete arendamisel. Sellepärast ei töötagi miski nii nagu Dyson.” Ambitsioonikas moto on end õigustanud igaühele, kes on selle uuendaja kodumasinaid proovinud. Kuigi näeme praegu turul erinevaid juhtmeta tolmuimejaid, mis kõik on sarnased, on Dysoni eripära see, et kõik mudelid on võimelised koguma ka vaid 0,3 mikroni suuruseid tolmuosakesi. Tipptasemel Dyson V11 kogub 99,97 protsenti tolmust, õietolmust ja isegi bakteritest ning „sulgeb” need usaldusväärselt seadmesse. Seega ei ringle õhk edasi-tagasi – ainulaadne pestav HEPA-filtrisüsteem puhastab väljuvat õhku suurima tõhususega turul.

Tolmuimeja saab kergesti muuta käeshoitavaks mini-tolmuimejaks, mis on mugav auto sisemuse puhtana hoidmiseks või kevadpuhastuse ajal puhkemajas tolmujahi pidamiseks. Dyson V8 pakub kogemustega juhtmeta tehnoloogiat: hoolimata sellest, et V8 kuulub ettevõtte juhtmeta tolmuimejate eelmise põlvkonna tooteperekonda, on see tänu parimale hinna ja kvaliteedi suhtele siiski kõige populaarsem. Tõhus, funktsionaalne ja mitmekülgne – iga linnakodu vajadustele.

V11-le vastaseid ei ole

Juhtmeta Dyson V11 – neile, kes tahavad ainult parimat! Ideaalne igaühele, kes elab suuremas kodus, kellel pole puhastamiseks palju aega ning kes otsib seadet, mis ühendab kiiruse ja võimsuse. Kuni 200 m² majade omanikud hindavad kindlasti nii kuni 60 minuti pikkust kasutusaega, mis on piisav kõikide ruumide kompromissituks puhastamiseks, kui ka juhtmega tolmuimejatele vastavat võimsust. Samuti on oluline, et seadme imemisvõimsus aja jooksul ei vähene.

Isegi tolmukogumisvõimsus 0,76 l on kohandatud just suurematele pindadele. Veelgi enam, see on nüüd nii hügieeniline kui ka lõbus: tühjendamisfunktsioon „sihi ja vajuta“ lükkab automaatselt tolmu vaid hooba surudes. Teil jääb üle ainult vaadata ja protsessi nautida. Üks Dyson V11 unikaalseid omadusi on selle minimaalne müratase. Tolmu eemaldamine vaikselt, kiiresti ja nauditavalt on nüüd võimalik! LCD-ekraan ja mootor, mis kohandab automaatselt oma kiirust puhastatava pinna järgi, on nutitolmuimeja nutikad funktsioonid, mis on loodud eesmärgiga pakkuda parimat võimalikku tolmuimeja kasutuskogemust.

Neile, kes alati rohkem tahavad, on Dyson V11 Absolute Extra Pro mudel, millel on lisaaku ja stiilne laadimisjaam. Juhtmeta tolmuimeja kõige võimsama versiooniga saate tolmu eemaldada kaks korda suuremalt alalt – kaks akut tagavad kahe tunni pikkuse katkematu tööaja. Tundub, et peate nõustuma: midagi ei saa võrrelda V11-ga.

Tavalisi majapidamistöid Dysoni jaoks ei eksisteeri – uuenduste eestvedaja on võtnud eesmärgiks muuta seda, kuidas me kodutöid näeme. Võib-olla seepärast näitavadki Dysoni kliendid üles ainulaadset kvaliteeti – lojaalsust. Pärast ettevõtte toodete proovimist ei taha te enam midagi muud proovida, sest ... „ainult Dyson töötab nagu Dyson“. Kevad on käes, tehke kodutööd lõbusaks!