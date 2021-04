Viis lihtsat ideed, kuidas interjööris kevadisemad tuuled puhuma panna

Enne, kui tuba ümber hakkad sisustama, siis pane kappidesse paksud ja villased pleedid, karusnahavaibakesed ja talvised dekoratsioonid, mida enam soojemal hooajal vaja ei lähe ning mis tuppa talvist meeleolu lisavad.

1. Lisa interjööri pisut pastelseid värve

Et kevadised tuuled toas puhuma panna, piisab juba mõnest pisikesest detailist — olgu selleks uus laudlina või rõõmsalt pastelsed või lillemustritega diivanipadjad. Juba ongi toal uus ja värskem ilme!



2. Kaunista kodu taimedega

Looduse tärkamist on kena ka siseruumis imetleda. Praegusel ajal on hea tuppa tuua pajutibusid ja suuremate pungadega oksi, mida vaasi panna ning õite ja lehtede puhkemist ootama jääda. Viljapuude oksi vaasis lillepoes müüdavate lõikelillede toitelahuse või aspiriinitabletiga turgutades on võimalik näiteks kirsil ja kreegil õied välja meelitada juba praegu. Ka forsüütia on varane õitseja, mis oma õrnade kollaste õitega toas päikese paistma paneb.

3. Kasuta kõikjal heledamaid kangaid

Vaheta voodipesu õhulise valge vastu ja naudi kevadiselt värsket ilmet ka magamistoas. Heledaid kangaid võid kombineerida ka õrnade lillemustritega. Ka talvised paksud kardinad võid vahetada kevad-suvisel hooajal kergemate ja lendlevamate vastu välja, et valgus ruumis kenasti mänglema pääseks.

4. Pisikesed detailid ja nipsasjad

Kui talvel on au sees massiivsed küünlajalad ja klassikalistes toonides küünlad, siis kevadel on aeg need rõõmsamate ja helgemate toonide vastu välja vahetada. Ka kõikvõimalikud nipsasjakesed — värvilised vaasid, kausid või vaagnad lisavad interjöörile mõnusalt kevadist tunnetust.

5. Kevadine suurpuhastus

Pääsu ei ole ka kevadisest suurpuhastusest — pese aknad ära, puhasta korralikult aknaraamid ja aknalauad ning eemalda mustus ja tolmukord, mis päikesevalguses nähtavale on tulnud. Et kodule õhulisemat ja puhtamat ilmet anda, pane ka üleliigsed asjad kappidesse ja organiseeri silma all vedelevaid asju näiteks väikestesse korvikestesse ja hoiukarpidesse.