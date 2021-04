Milliseid lilli ja taimi istutada kevadel rõdule ja terrassile?

Varajase lillekompositsiooni rõdule või terrassile saab näiteks nii, kui kombineerida nartsisse ja võõrasemasid koos kikkapuu erinevate sortidega. Kikkapuu on igihaljas püsik, mida saab hooaja jooksul kombineerida ka erinevate suvelilledega. Kõik nimetatud taimed taluvad vähemalt viite külmakraadi. Samuti võivad rõdul kasvada maitsetaimed koos suvelilledega või hoopis tomatid-kurgid ja muidugi maasikad. Suurematest taimedest pakuvad silmailu erinevad okaspuuvormid.

Enamasti armastavad lilled päikesepaistelist kasvukohta ja õitsevad seal paremini. Järgmised õitsejad peale võõrasemasid, kellele väike öökülm liiga veel ei tee, on pärdiklilled. Maikuu teises pooles, öökülmaohu möödumisel on aga suvelillede valik väga lai. Rippuvatest suvelilledest tasuks esile tuua surfiiniaid, lobeeliaid, begooniaid, pelargoone, fuksiaid, kipslilli ja palju teisi. Püstisema kasvuga suvelilled on peiulilled, petuuniad, palsamiinid, alatiõitsvad begooniad, tukalilled ja teised kaunitarid. Lillede õitsemist soodustab korralik väetamine, kastmine ja äraõitsenud õite eemaldamine.