Mida silmas pidada vana maja renoveerimisel?

Vanad maamajad on peaaegu kõik sellised, kus suvel saab päris hästi olla, aga tihtipeale ei ole need ehitatud tänapäeva standarditele vastavalt. Kui tahta aastaringset elamist, siis tuleb korralikult veenduda, milline on maja olukord.

Kuna inimesed on nüüd järjest rohkem kodus (reisile ei saa, aega on rohkem), siis käib ka kunagi ostetud vanade talukohtade agar taastamine. Ka nende osakaal on kõvasti tõusnud, kes soovivad oma vanast majast korda teha mingit konkreetset osa.

Palju on just neid pöördumisi, kes tahavad endale vana talukohta osta, neid on kindlasti kõige rohkem. Nad tahavad lihtsalt teada, millises olukorras konkreetne talukoht on. Käime koos läbi, vaatame seisukorra üle, räägime läbi tööd, mis on vaja kindlasti ära teha.

Maakohad on hinda läinud, kaasa arvatud vanad talukohad. Kaks-kolm aastat tagasi oli tihti nii, et inimene, kes otsis vana talukohta, oli päris nõudlik. Ta soovis saada kohta, kus ei oleks vaja väga palju teha. Aga praegu on kasvav tendents, et ka suhteliselt palju remonti vajavad hooned leiavad uue omaniku. Igal juhul on vanade maakohtade ostmine ja talude taastamine tunduvalt hoogustunud.

Viimase aastaga on vana maamaja renoveerimine muutunud kindlasti tunduvalt populaarsemaks. Siin on kõigile teadaolev põhjus: tervishoiukriis on pannud inimesi rohkem linnast maale liikuma. Päris palju on neid, kes otsivad kohta, mõeldes, et kui praegune kriis edasi läheb või uus tuleb, et neil on siis olemas oma kodu ja kindlus.

Hästi oluline on, millised on vundamendi, seinte ja katusekonstruktsiooni seisud. Need kolm aspekti on võtmetähtsusega, sest ülejäänud asjade ümbertegemine ja muutmine on lihtsam ning odavam. Näiteks, kui hoone on ehitatud täielikult mulla peale, siis suvemajaks võib selline maja küll sobida, aga aastaringseks elamiseks jääb selgelt liiga külmaks, maja vajab uue korralikult soojustatud vundamendi tegemist. Ja see on vana maja puhul päris suur töö.

Seinad: kui seal on natuke alumiste palkide või aknaaluse mädanenud kohti, siis iseenesest nende väljavahetamine ei ole kõige suurem töö ja kui neid on väga väheses ulatuses, siis võib-olla ei ole mõtet välja vahetadagi. Seda eriti suvemaja kontekstis.

Katus on ehk isegi kõige olulisem. Kui katus on ilusasti pidanud ja on näha, et kusagil suuri sissejookse ei ole, siis sageli on maja kõige kindlam osta just katuse järgi (samas, kui ülejäänud osa on mäda, siis ei ole katusest ka midagi kasu). Kui aga katus on läbi, siis on suur oht, et kusagil on juba pikemat aega olnud liigniiskus, mistõttu võivad palgid olla läinud mädanema ja mingid konstruktsioonid saanud tugevalt kahjustada.

Fotod 2x: Maja Nogo külas enne ja pärast renoveerimist

Milliste tööde puhul ehitada ise, millistel puhkudel on soovitatav kaasata professionaal?

Vundamendi ja seinte vahetuse puhul on professionaali kaasamine hädavajalik. Katusega saab ehk mees, kel käed küljes, hakkama, kui ees on lihtsalt katuse kattematerjali vahetus.

Eks alati saab kõike ise õppida ja kohti, kust õppida, on mitmeid. Näiteks Moostes teeme kursuseid kõigile, kes tahavad ise oma maja taastama hakata. Teemad on muu hulgas palgivahetus, vundamendi parandamise kursused, sõrestiku ehitamine, uste-akende-põranda taastamine jne. Üks võimalus ongi, et kui ressursse napib ja endal on palju aega, siis käia kursustel ja teha ise. Aga lõppkokkuvõttes on igal juhul kindlam kaasata professionaalid.