Koduremontija kogemus — kui lihtne või raske on piirangute ajal erinevates ehituspoodides ostlemine?

Vahepeal googeldan lihtsalt internetist mööblivahasid, et ehk leian selle toote nimetuse, mida mõtlen ja et saaks tootja järgi e-poodidest edasi otsida. Leian midagi analoogset ja asun nüüd otsima poodidest toosis Liberoni mööblivaha. Bauhausis näiteks selgub, et see on sisevärvide kategoorias, kust ei oleks osanud seda otsida. Tootja nime järgi leian selle ka Ehituse ABC-st kus ta on “puidumesilasvaha” nime all, ehk siis väga keeruka märksõna all, mille peale on tõepoolest raske tulla. E-poe tootekategooriaid lapates ei ole võimalik mööblivaha juba sellepärast leida, et see on tõstetud “terrass ja hooldus” kategooriasse, kuigi tootekirjeldus ütleb, et toode sobib vaid sisetingimustesse mööblipindade, lõikelaudade, tööpindade jms toiduga kokkupuutuvate toodete hoolduseks.