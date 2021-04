Seitse maitsetaime, mida saab ka korteris aknalaual kasvatada

Karastusjoogi “Tarhun” ühe koostisosana tuntud taime tasub kasutada just värskelt, sest kuivatamisel kaotab ta oma maitseomadused. Estragon on eriti populaarne Prantsuse köögis ning sobib eriliselt hästi salatitesse ja suppidesse ning kala-, liha- ja munaroogade juurde. Lisaks võib teda lisada marinaadidesse. Estragon on vähenõudlik nii tubastes tingimustes kui ka aias taludes hästi otsest päikest, aga ka varjulisemat kasvukohta.

Meeldiva lõhnaga rosmariin oli juba iidsetel aegadel hinnatud oma eeterlike õlide sisalduse poolest. Vahemeremaades usuti, et taim teeb inimese lõbusaks ja õnnelikuks, vabastab halbadest unenägudest ja säilitab noorust. Sooja kliimaga piirkondades kasvab taim avamaal ühel kohal kuni 20 aastat, meil sisetingimustes umbes aasta. Suppides, liharoogades ja kastmetes põnevat nüanssi andev ürt vajab kasvamiseks palju valgust, kuid ei talu liiga sooja ruumi (norm. u. 18 C). Seega sobib rosmariini kasvatamiseks pigem aed või rõdu. Nagu ka salvei, on ta väga tundlik ülekastmise suhtes.

Salveil on pikk ja kirev ajalugu nii maitse- kui ka ravimtaimena ning ürti leiab pea igast rahvusköögist. Vahemere-äärsetelt aladelt pärinev salvei on vastupidav ja kergesti kasvatatav püsik. Tuleb vaid kontrollida, et seemned korralikult idaneksid. Nagu ka teiste taimede puhul, tasuks kasutada spetsiaalset külviturvast, kus on piisavalt toitaineid uue elu alguseks. Silmas tasuks pidada ka seda, et salvei ei talu otsest päikesevalgust ja on ülitundlik ülekastmise suhtes. Salvei sobib kasutamiseks nii värskelt kui ka kuivatatult liharoogades ja suppides. Kindlasti tasub proovida ka omapärase maitsega salveiteed, millel on külmetuse- ja põletikuvastane ravitoime.





Basiilik

Basiilik on üks tuntumaid maitsetaimi, millel on lisaks hõrgule maitsele ja suurepärasele lõhnale ka terve rida tervisele kasulikke omadusi. Basiiliku ravitoime peitub eeterlike õlide komponendiks olevas eugenoolis, mis võitleb põletikuliste haigustega. Lisaks sisaldab taim beetakaroteeni, mis tugevdab immuunsüsteemi ja on kasulik veresoontele. Taimes leidub ka flavonoide, mille ülesandeks on kaitsta rakke ja kromosoome oksüdeerumise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest. Basiilik armastab päikselist kasvukohta ja talub hästi kuiva õhku, mistõttu on teda soovitatav kasvatada tubastes tingimustes soojadel ja päikeselistel suvekuudel ning lõunapoolsel aknalaual. Kui avamaal kipub basiilik suhteliselt kiduraks jääma, siis kasvuhoones võib temast kasvada suur ja uhke põõsas. Et kasvuiga pikendada, tuleks vältida taimel õite loomist ning taimevars tagasi näpistada — seda aga mitte kunagi rohkem kui 1/3 taimest.

Pune

Hariklik pune (ka oregano, vorstirohi) on lähedane sugulane majoraanile, millest eristub pisut tugevama maitse poolest. Pitsa ja pastaroogade kõrval sobib pune suurepäraselt liha- ja kalaroogadesse, suppidesse, seenetoitudesse ja kastmetesse. Lisaks on punel mitmeid kasulikke raviomadusi — ürditeena pakub ta leevendust köha ja külmetuse vastu ning selle rahustav mõju toimib ka suurepärase unerohuna. Toas kasvatades tasub tähele panna, et pune on valguse suhtes äärmiselt nõudlik. Pune on ka mulla ja hapniku suhtes keskmiselt nõudlikum — ideaalse mulla saad, kui segad lillemulda ja turba ja liivaga. Viimane laseb hapnikul kergemini mulla alumistesse kihtidesse pääseda.

Piparmünt

Piparmünt on asendamatu taim suvistes smuutides ja kokteilides. Piparmündi erinevaid sorte võib katsetada ka värsketes salatites. Kõige levinum viis münti kasutada on teada-tuntud tervisliku taimeteena, mis aitab nii kõhuhädade, peavalu kui ka unetuse või vastupidi — ärevuse korral. Samuti aitab tass piparmünditeed leevendada magusaisu. Et piparmünt kasvab kiiresti, on soovitav teda kasvatada eraldi potis. Veel tasub teada, et münt pelgab otsest kuuma päikest ning seetõttu tasub teda kasvatada aknalauast pisut eemal. Samuti on ta tundlik liigse kastmise suhtes.

Petersell

Petersell on meie aedades üks levinumaid maitsetaimi ja pole vist ühtegi rooga, millega seda ürti sobitada ei annaks. Petersell on suurepärane seedimise soodustaja ja ürtidest tehtud tee aitab kaasa kiiremale ainevahetusele. Lisaks aitab petersell leevendada lihase- ja liigesevalusid ning sisaldab hulga kasulikke vitamiine. Petersell idaneb suhteliselt kaua ja külviga tuleb olla kannatlik. Et protsessi pisut kiirendada, on külviperioodil soovitav kastmiseks kasutada sooja vett.