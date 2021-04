VIDEO JA INTERVJUU | Aveliina Helm: Kuidas saab igaüks oma koduaias elurikkust toetada?

Meid ümbritsevad teised liigid on meile väga tähtsad. Me ei pruugi selle peale igapäevaselt mõelda ja ilmselt ei mõtlegi, kuid see, mis meid ümbritseb, ei ole iseenesestmõistetav. See, et meil on viljakas muld, et meil on puhas õhk, et me tunneme ennast hästi — see ei ole enesestmõistetav nähe, vaid selle ongi loonud meid ümbritsev loodus. Väga palju on viimasel ajal tehtud uurimusi, mis näitavad üsna selgelt, et see, kuidas meie maa ja meid ümbritsev maastik toimib, sõltub elurikkusest. Sõltubki sellest, kas me suudame hoida teisi liike enda ümber. Kui neid on rohkesti, siis on süsteemid hästi toimivad, kui neid jääb vähemaks, siis me seame ohtu ka endale vajalike looduse hüvede säilimise — viljaka mulla, puhta vee ja õhu, kasvõi tolmeldamise. Seetõttu on tähtis, et inimene kui äärmiselt mõjukas maastiku muutja oleks oma tegudes vastutustundlik ja ei raiskaks asjatult pinda ka seal, kus ei oleks seda vaja raisata, vaid jätaksime ruumi teistele liikidele meie ümber.