ENNE JA PÄRAST | Maakodu veranda sai nulleelarvega uue ja stiilse välimuse

Akende ette said puhtad kardinad, mis on kõige odavamad IKEA kardinad — veidi räsitud, kuid armsad ja teenivad talumajas elavat perekonda juba teist aastat. “Lauda mul ei olnud ja kuna otsustasin, et me midagi ei osta, vaid kasutame ainult olemasolevat, siis seadsin sammud kõrvalhoonesse, et seal ringi vaadata. Maja ostes olid kuuri jäetud puidust värvimispukid, mida hetkel keegi ei kasuta. Kuna tegemist on kunstiruumiga, tundus just värvine puidust pukk olevat imeline lisand selle toa sisustuselemendiks. Laua tasapinnaks sobis suuruselt täpselt vana uks, mille äsja elutoal eest ära võtsime. Veidi kulunud ja õnnetu, kuid maalimise alla suurepärane,” kirjeldab Sälli edasist protsessi.

Kuna koroonaviirus oli perekonna kahjuks kätte saanud, siis ei tulnud poodi minek ega kodust kaugemalt materjalide ning vahendite hankimine kõne alla. Niisiis otsustati, et remont saab toimuma ainult kõige sellega, mis majapidamises juba olemas. Esimese hooga tõsteti ruum tühjaks, võeti osaliselt lahti sisemine vooder, täideti kõik augud, vahetati välja katkised laudised ja soojustati seinaavad. Lisaks paigaldati aknaliistud, mida varem üldse ei olnud. Seejärel said endised sinised seinad esimese valget värvi kihi, et rõhutada avarust ja valgusküllasust. Päev hiljem said seinad veel teist ja kolmandat korda valge värviga üle võõbatud. Värvimiseks kasutati Eskaro valget fassaadivärvi, mis oli mujalt remonditöödest üle jäänud.

Kuna tegemist on siiski klaasverandaga, kuhu ei ulatu maja küte, siis oli sinna vaja ka küttekollet, milleks sai üks seinale kinnitatav soojendi. Tegemist on küttekehaga, mis sobib väga hästi just pisikesse ruumi, kuna kütab sellise ruumi hetkega soojaks. “Neid oli meil varasemast juba kaks tükki olemas, millest üks sai nüüd stuudio seinale,” lisab Sälli.

Ka eelmises kodukontoris oli diivaninurk olemas, kus oli mõnus päikese käes ajakirja lugeda või sülearvutis nokitseda ning ka maalistuudiosse pidi diivan tingimata alles jääma. Samuti väike panipaiagaga lauake, mille sees pleede hoiustada. Kui varem oli verandal kasutuses vana kaltsuvaip, siis nüüd sai sinna lisatud hoopis üks eelmisel aastal ostetud terassivaibake. “Loomulikult ei puudu minu maalinurgast ka väike veiniriiul, mis on pärit imelisest Kukupesast, kust kindlasti leiab iga kodu omale isikupäraseid ja taskukohaseid sisustuselemente. Veiniriiul oli samuti ostetud juba sügisel, et külalisi võõrustades oleks ilus veinipudeleid eksponeerida. Nüüd saab see vahepeal teenida just maaliruumis. Lisandiks meile juba tavapärased militaarkastid ning hoiuruumis tühjana seisnud purgid, küünlatopsid, korvid ja küpsisekauss,” lisab Sälli.

Lambiks on vana, isa käest saadud värvitud põrandalamp, mis on Sälliga koos juba korduvalt kolinud ning vaatamata oma eale on täiesti töökorras. Lisaks on seda mugav liigutada soovitud asukohta.

“Seinale sai minu enda maalitud mandala, mis on mulle eriti südamelähedane ja aitab mul püsida õigel kursil, et need kõige väekamad ja energiaküllased mandala-maalid ka teiestesse kodudesse jõuaksid. Uued teosed on saadaval juba õige pea ja valmivad nad just nimelt siin uues stuudionurgas.”

