FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne elutuba“ | Elutoa konkursi võitja on selgunud!

Konkursilt võidu noppinud elutoa vanad paekivimüürid on näinud oma eluaja jooksul mitmeid erinevaid sisustusi. Kunagine mõisale kuuluv lehma- ja laumbalaut pakkus 70 aastat tagasi peaalust konkursil osalenud Kätlini vanaema 5-liikmelisele perele, kes loomadega ühe katuse all elasid. 2019. aastal sai sellest aga kauniks renoveeritud elutuba, mille kujundamisel on peetud kõige tähtsamaks vana säilitamist ning selle sidumist uuega. Sealjuures on üritatud tuua esile võimalikult palju valgust ning ruumile omast avarust ning lisada ka igas kodus vajalikku hubasust.

Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilusti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!