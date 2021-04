Mikser, mis muutis maailma. Kõik, mida peaksid legendaarsest köögiabilisest teadma

Nagu legendidele ikka kombeks, on mikser 1936. aastast, kui saavutas oma ikoonilise välimuse, püsinud suures plaanis muutumatuna. Küll aga on ajas juurde tulnud üha uusi värve, mudeleid, viimistlusi ja lisasid. Rääkides viimastest, siis lisatarvikutega saab tõepoolest muuta seadme — üllatus-üllatus — näiteks mahlapressiks , köögikombainiks , viljaveskiks , hakklihamasinaks , pastavalmistajaks või koguni kõikide laste lemmikuks jäätisemasinaks . Sellega lisatarvikute valik aga veel ei piirdu, mis tähendab ainult üht — vähestes kodudes kasutatakse tegelikult ära selle seadme täit potentsiaali. Kui mikser ise on kujunenud ajaga üheks populaarsemaks pulmakingiks, siis lisatarvikud on küll igati head ja praktilised vidinad, mida ikka ja jälle sõpradelt-lähedastelt kingiks paluda.

Vähesemad teavad, et enne veel kui legendaarne punane mikser oleks üldse kodudesse jõudnud, õnnestus sel täita veel mitut eesmärki. Nimelt alustas Johnson seadme väljatöötamist tegelikult juba 1908. aastal ja see oli originaalis mõeldud hoopis pagarite aega säästma. Veel jõudis enne koduperenaisi mikserist rõõmu tunda Ameerika Ühendriikide merevägi, et hoida aega kokku suurtele massidele toiduvalmistamise arvelt. Seega on nüüdse köögikuninganna sünni- ja ajalugu tegelikult isegi sügavam ja tähenduslikum.

Põhjusi, miks on see punane mikser tõusnud justkui ikooni staatusesse, ei ole vaja kaugelt otsida. Alustame kas või sellest põnevast faktist, et KitchenAid on ainult aastake noorem kui Eesti Vabariik — 1919. aastal Herbert Johnsoni loodud lauamikser hakkas Ameerika koduperenaiste elu lihtsustama juba kahekümnendatel. Lõpuks ometi oli perenaiste kätel rohkem vabadust ja sai pisut lühemaks selle lõputuna näiva majapidamistööde nimekirja, mille eest hoolt kanda. Eks see ole tegelikult siiani üks peamisi põhjusi, miks oodatakse ja koheldakse KitchenAidi kodudes sama suure elevuse ja hoolega nagu saabuvat perelisa. Vähem oluline pole seegi, et mikser võib teha tippkokad neistki, kes pole kunagi varem elus tainast sõtkunud ega munavalget vahustanud.

Ei pea olema tingimata punast värvi

Olgugi et teame KitchenAidi peaasjalikult just selle klassikalise punase värvi järgi, on tegelikult värvivalik tänapäeval lõpmata lai, nii et igasse kööki peaks leiduma oma. Näiteks valiti selle aasta värviks hoopistükkis imeilus ja soe meekarva honey. Kui värve, mille seast lemmik välja valida, on kokku üle 30, siis omaette arutluskoht on veel viimistlus — kas valida matt, läikiv või hoopis metalne? Valik on seda keerulisem, et üha enam ollakse kodusid kujundades ju ka seda meelt, et kõik esemed ei peagi olema ilmtingimata samas toonis. KitchenAid võimaldab samuti aina rohkem värvide ja viimistlustega mängida-kombineerida ning tuua niiviisi köökidesse isikupära. Pealegi saab alati ka mõni aeg hiljem ise disainerit mängida ja oma mikserile (ja nii kogu köögile) näiteks uue kausiga värske ilme anda.

Pane köögiseadmed omavahel kokku sobima

Eriti efektne jääbki tulemus muidugi siis, kui köögiseadmed moodustavad justkui omaette ansambli. KitchenAid ongi hea valik just seepärast, et tootevalik ei piirdu ainult mikseritega, vaid sama disainikeelega köögiseadmeid on veel teisigi. Näiteks blenderid, mis on oma hinnaklassis ühed võimsamad, aga ka rösterid, veekeetjad, kohvimasinad, köögikombainid ja saumikserid. Muuseas, tuleval sügisel võib oodata juba ka juhtmevaba sarja. See tähendab, et uusi liikmeid, keda oma vahva ansambliga liita, jagub ja tuleb aina juurde. Kui ise ei jõua kohe kogu ansambli kokkupanemist enda peale võtta, siis jällegi väga hea idee, kuidas ajapikku oma ihaldatud kollektsioon kokku saada, on lisada need oma kingisoovide nimekirja. Või veel parem, miks mitte paludagi kingituseks kohe hoopis KitchenAidi kinkekaarti. Viimane on muide hea kingiidee ka sõbrale, kes on ammu KitchenAidist unistanud, aga ei ole teinud veel seda viimast otsustavat sammu. Nii säilib kingisaajale üllatusmoment, ilma et peaksid samal ajal kartma värvi- või viimistlusvalikuga mööda panna.