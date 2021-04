Kaheksa põhjust, miks eelistada uuele korterile teise ringi korterit

1. Üldjuhul on teise ringi korterid odavamad kui uusarenduste korterid, seega on teise ringi korter hinnatundlikule kliendile soodsam lahendus. Vanemasse majja korterit ostes on seal juba olemas sisustatud köök, parkimiskoht, panipaik/kelder. Uusarenduskorteri hinnale lisanduvad tavaliselt parkimiskoha, panipaiga ja köögimööbli hind.

2. Ostes järelturukorteri, on kohe näha, kui suured on igakuised kommunaalkulud, uusarendustes on see välja toodud umbkaudselt.

3. Järelturukorteri saab enne ostmist üle vaadata: saab oma silmaga veenduda planeeringu sobivuses ja tubade suuruses, samuti selge pildi, milline vaade avaneb akendest. Uusarenduskorteriga saab tutvuda enamasti vaid paberil. Vaid mõni üksik arendaja võib pakkuda virtuaaltuuri võimalust. Arvestama peaks aga sellega, et virtuaalruumis on arendajal väga lihtne ruumide tegelikke suurusi muuta. Kiire müügi eesmärgil tehakse seda üsna tihti.

4. Soovides uut kodu kohe kasutama hakata, on kasulikum osta järelturukorter. Uusarenduste kortereid hakatakse mõnikord müüma siis, kui neid pole veel ehitama hakatudki. See tähendab, et korterisse sissekolimist peab pikalt ootama.

5. Uusarendustes võivad hakata esimeste aastate jooksul välja tulema ehitusvead. Need küll parandatakse ära, aga see võib olla tüütu, kui nii juhtub. Vanemas korteris on juba aastate jooksul puudused välja tulnud ja ammu parandatud, tihtipeale on maja ka juba renoveeritud.

6. Järelturukorteri saab renoveerida ja sisustada oma maitse järgi. Kui soovid, võid oma korteri renoveerimisel ja sisustamisel saavutada peaaegu uueväärse tulemuse. Vanemates majades tuleb korteriga kaasa aga vana maja atmosfäär ja hõng. Korteris võivad olla puidust talad või vanad palgid ning väljast võib maja kaunistada paekivist sokkel.

7. Väiksematel vanadel kortermajadel on tihti oma privaatne sisehoov, kus saab naabritega tutvuda ning ka oma sõprade ja perega grilliõhtuid pidada.