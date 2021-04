Trendikas linnakorter sobib hästi esimeseks päris koduks

Tunnustatud kinnisvaraarendaja Metro Capitali juht Ain Kivisaar tõdeb, et aina enam eelistatakse nn paneelikatele uut ja kvaliteetset kinnisvara. Sageli otsustatakse 1–2-toalise läbimõeldud planeeringuga linnasüdames paikneva kodu kasuks.

„Esiteks on inimeste ootused elukvaliteedile kasvanud. Ei oodata aastaid, et astuda samm oma unistuste kodu suunas. Paranenud on ka rahalised võimalused ja kindlustunne nende soovide realiseerimiseks. Seega ollakse valmis veidi suuremaks investeeringuks, mis aga tuleviku vaates end igati ära tasub,“ selgitab Kivisaar. Ta toob ka välja, et näiteks SEB statistika järgi olid 2020. aastal 66% kodulaenuvõtjatest kuni 35-aastased inimesed.

Elustiil dikteerib

Teisalt mängivad rolli elustiil ja harjumused. Rohelisemat mõtteviisi toetav generatsioon eelistab keskkonnasäästlikke aga ka mugavaid lahendusi.

„Vanemates majades ei ole sageli selliseid hüvesid nagu turvalised jalgrattaparklad või elektriauto laadimispunkt jne. Uusarendustes on sellele mõeldud. Näiteks targa kodu süsteemiga saab korterist ära olles reguleerida tubade temperatuuri, ei pea aega kulutama kütte- või veenäitude saatmisele. See käib automaatselt,“ selgitab kinnisvaraarendaja.

Samas rõhutab ta, et elu tuiksoonel ei pea tähendama 24/7 kestvat melu ja müra. „Tänased ehitusmaterjalid võimaldavad rajada väga kvaliteetselt hooneid, nii et korteri seinad ja aknad peavad tänavahelisid hästi kinni. Kodus on mõnus rahulik olla.“

Trenditeadlikud koduostjad

Sisekujundaja Anita Karma sõnul on noorem koduostja väga trenditeadlik. “Ollakse kursis, mis on in, ostetakse ägedat disaini ja mööblit.” Ta lisab, et samas ei pruugi alati mitu lahedat asja koos toimida ning investeering aega ja rahasse läheb kaotsi. “Minu soovitus on alati jälgida tervikut. Meil on nii palju kanaleid, kust inspiratsiooni ammutada ja see on väga tore. Aga see, mis töötab Pinteresti-maailmas, ei pruugi tingimata sobida sinu koju.”