Aiatööde meelespea — mis tuleb aprillis ära teha?

Aprillikuus on aeg küps, et haarata aiatööriistad ja alustada viljapuude pritsimise, istutamistööde ning muru hooldamisega. Kui märtsis jäid marjapõõsad ja vaarikad lõikamata, tee seda nüüd. Kontrolli musta sõstra põõsaste pungi ja korja ära ja hävita teistest suuremad ümara kujuga pungad. Need on tõenäoliselt pahklestast kahjustunud.