Seitse nippi, kuidas väikeste detailide abil köögile kallim välimus anda

Kõik meist on kuulnud ütlust, et köök on kodu süda. See arusaam kehtib hästi ka sisekujunduse puhul, sest kui köök on korrast ära, ei mõju elamine terviklikult. Pisemates kodudes on elutoaga ühendatud köök elamise keskpunktiks ja peamiseks ruumiks. Kui soovid end kodus hästi tunda ja ka külalistele muljet avaldada, siis katseta neid nippe, mille abil köögile pisut kallim ja luksuslikum välimus anda! Ja pea meeles, et olulised on ka pisikesed detailid!