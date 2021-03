Kõige põnevamad majad Eesti eri paigus, mida pikaajaliselt üürile võtta

Üüriturul maju eriti palju saada ei ole. Erinevaid portaale lapates leiab pikaajaliseks üürimiseks vaid umbes 60 objekti. Üürikuulutusi vaadates tuleb tunnistada, et ka hinnad on üldiselt krõbedad ning seda eriti just pealinnas ja selle lähiümbruses.

1. Villa Tabasalus, 639 m2, 6000 eurot/kuu

Eesti kalleim üürimaja asub Tabasalus hinnatud Lucca elurajoonis ning selle eest tuleb välja käia 6000 eurot kuus. Villat ümbritseb 8134 m2 suurune kõrghaljastusega privaatne kinnistu, kus on imeline aed ja igav nii suurel krundil juba ei hakka. Maja esimesel korrusel paikneb garaaž kahele autole, suur esik, millest pääseb avarasse kööki-söögituppa. Lisaks paikneb esimesel korrusel suur elutuba-saal ja suur kabinet. Teisele korrusele jäävad kaks magamistuba, millest pääseb vannituppa ja garderoobi. Lisaks peamagamistuba suure kaminaruumi ja luksusliku vannitoaga. Maja kolmandal korrusel paikneb kaminatuba, mida saab kasutada ka magamistoana. Soklikorruselt leiab piljardisaali, sauna ja abiruumid. Maja köetakse gaasiküttega. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.

2. Funkstiilis maja Pirital, 180 m2, 3900 eurot/ kuus

2017. aastal ehitatud modernne eramu paistab silma avara planeeringu ja mõnusate terrassidega. Planeeringu puhul on järgitud päikesesuunda ning väliterrassil paistab päike hommikust õhtuni. Maja on maitsekalt sisustatud ning ka tehnikast on kõik eluks vajalik olemas - täismõõdus sügav-ja tavakülmik, nõudepesumasin, ahi ja mikrolaineahi, TV+ helisüsteem. Suurest magamistoast saab otse terrassil asetsevasse aastaringselt sooja mullivanni. Lisaks on majas olemas saun. Kogu majas on vesipõrandaküte, mida toidab õhk-vesi soojuspump. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.

3. Palkmaja Saaremaal Ilpla külas, 141,9 m2, 1888 eurot / kuus