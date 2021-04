Kolm peamist viga, mida tomatite potis kasvatamisel tegema kiputakse

1. Liiga väike kasvunõu . Liiga väikese kasvunõu kasutamine on tavaline viga, mida algajad potitomatikasvatajad ikka ja jälle tegema kipuvad. Taimed kipuvad kuivama? Pott on liiga väike. Taimed näevad haiglased välja ning tunduvad toitainetepuuduses vaevlevat? Ilmselt on pott liiga väike. Taimed kasvatavad väga vähe vilju? Ega juhtumisi pott liiga väike ei ole? Ühesõnaga — jälgi, et tomatite kasvukonteiner oleks pigem suur kui väike. Jah, taimede kasvu mõjutavad mitmed erinevad tegurid, kuid piisavalt suur kasvunõu mängib kindlasti seejuures üliolulist rolli.

2. Liiga vähe vett. Täispäikese alla asetatud kasvunõudes võib muld väga kiiresti läbi kuivada. Pealegi on tomat üsna janune taim. Potitomatite kasvatamine pole kindlasti õige koht „kuivkasvatusega“ katsetamiseks (taime meelega kuival hoidmine, et viljad intensiivsema maitse omandaksid). Püüa hoida taim nii hea tervise juures, kui võimalik. Edu valemiks on suur kasvunõu, milles pinnas nii kiiresti ei kuiva ning regulaarne kastmine, et taimed end hästi tunneksid.