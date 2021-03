NÕUANDEID | Tomatitaimi saab edukalt kasvatada ka potis

Tomat on üks tänuväärsemaid söödavaid taimi, mida kasvatada. Omakasvatatud tomatite maitse on hoopis midagi muud, kui kaubandusest ostetutel. Pealegi annab see võimaluse valida tohutu hulga vahvate sortide vahel. Ära muretse, kui õueruumi napib: sa ei vaja muud, kui piisavalt suurt konteinerit ning päikeselist kasvukohta rõdul või terrassil.

1. Leia tomatitele mõnus päikeseline kasvukoht. Tomatitaimed kasvavad paremini ja annavad rohkem saaki kasvukohas, kus nad saavad vähemalt kuus tundi otsest päikest. Parem veel, kui päikest jagub kaheksaks tunniks. See kehtib hoolimata sellest, kas kasvatad tomateid potis või peenramaal.

Inimesed kipuvad oma rõdu või aianurga päikeselisust tihtipeale üle hindama. Selleks, et aru saada, kas tegu on tomatikasvatuseks sobiva paigaga, tuleks sellele hommikul, keskpäeval ja õhtul pilk heita ning jälgida, kui palju sinna tegelikult päeva jooksul päikest paistab. Otsest päikest peaks jaguma vähemalt kuueks kuni kaheksaks tunniks.

Arvesta sellega, et kuigi päev venib suvel pikemaks, muutub ühtlasi ka päikese liikumistrajektoor ning varjud ja päikepaiste võivad seetõttu kesksuvises aias hoopis teistsugused olla kui varakevadel. Kui kasvatad tomateid seina või aia ääres, siis on võimalik, et pead hooaja edenedes nende asukohta pisut sättima, et taimed maksimaalsel määral päikest saaksid.

2. Leia piisavalt suur kasvukonteiner- või pott. Siin võib lähtuda rusikareeglist „mida suurem, seda parem“. Tomatid kasvavad kõrgeks, neil on pikad väänlevad varred ning nad vajavad piisavalt mulda, millest kasvuks jõudu ammutada. Pealegi, suuremas kasvunõus kuivab pinnas aeglasemalt ning jätab sulle kastmise osas pikema ajalise lõtku.

Vali pott, mis on vähemalt 45 cm sügav (ideaalselt 60 cm). Tsingitud veetünnid on tomatitele ideaalseks kasvunõuks, hästi sobivad ka veinivaadid. Enne taimede istutamist veendu, et kasvunõu põhjas on drenaaži jaoks augud, vajadusel puuri need ise.