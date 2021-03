Avastamisväärsed müügis olevad suvilad Hiiumaast Tartumaani

Ruumikas kahe korrusega 2019. aastal valminud moodulmaja asub Kalana külas merest vaid 1 km kaugusel. Majas saab elada aasta läbi. Krundi suurus on 0,4 ha, millele on külvatud õuemuru. Krundil asuv kõrghaljastus pakub kaitset tuule eest ning loob tervikliku õueala. Kalana on looduskaunis ja hinnatud asukoht. Läheduses on suurepärased marjametsad ning liivarand vaid jalutuskäigu kaugusel. Kalana külas asub Kalana sadam. Vaata lähemalt.