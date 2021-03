Kata laud lihtsalt kauniks — kolm ideed lihavõttepühadeks

Näiteks selle aasta PANTONE värvid kollane ja hall sobivad ideaalselt lihavõttelauale, seda siis vanikute, salvrätikute või muude aktsentide näol. Sõltuvalt kodu interjöörist, meelepärasest stiilist ja olemasolevatest lauanõudest on võimalik kõik tekstiilid lõpetuseks omavahel kokku segada viisil, mis sobib just pidulaua ja piduliste soovidega. Soovitatav on jääda maksimaalselt 3–4 värvi juurde, mis üksteist monokroomselt või kontrastselt toetavad,“ vihjas IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.

„Lihavõttepühadeks sobivad ideaalselt just looduslikest materjalidest lauamatid, sest selle tähtpäeva tähistamise puhul püüame ju tegelikult lauale tuua rohkem looduselemente, mis sümboliseerivad looduse ärkamist. Samal ajal võimaldavad pikad vanikud meil erinevate värvidega mängida ning need maksavad vaid paar eurot, aidates luua just sellist meeleolu nagu soovid.

Kõigepealt otsusta oma laua üldilme ja kodu stiili põhjal, milliseid lauatekstiile sooviksid kasutada. Laudlina on traditsiooniline ja alati pidulik valik, kui on vaja midagi tähistada. Tänapäeval ei ole laudlina aga sugugi vajalik. Kaasaegsesse interjööri sobivad imehästi ka pikad vanikud, mis laua äärtest alla langevad. Ja see võibki olla midagi uut ja põnevat, mis lihavõttelauale elu sisse puhub. Samuti võib asetada lauale mõned efektsed lauamatid, mida saab kasutada koos laudlinaga või otse laua peal. Ja salvrätikud — kas siis tekstiilist või paberist — võivad olla selleks viimaseks lihviks, mis kõik osad ühtseks tervikuks kokku seob.

Ehkki sel aastal tähistavad paljud meist lihavõttepühi väikeses pereringis, kahe kaupa või isegi üksinda, siis on see siiski hea võimalus, kuidas kaunilt kaetud laua abil pidulik meeleolu luua ja üksluisest rutiinist välja saada. Kui aga koguda inspiratsiooni Instagramist, kus konkureerivad perfektsed lihavõttelauad, siis võib tunduda, et kauni laua katmiseks on vaja suurepäraseid oskusi, eriti head maitset või uusi nõusid. IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi sõnul ei pea pühadelaua katmine sugugi hirmutav olema. Siin on kolm lihtsat elementi, mille abil saavad kõik oma pühadelauast rõõmu tunda.

Samuti ei tohiks sisekujundusspetsialisti sõnul unustada tekstiilide värve, sest ka need loovad kindla mulje. Näiteks näeb valge laudlina välja ametlikum, mistõttu tuleb kevadise meeleolu loomiseks lisada juurde pikki vanikuid, salvrätikud või taimi. Looduslikud tekstiilivärvid, nagu naturaalne lina, annavad kaetud lauale mitteametliku, hubase ja nostalgilise välimuse, mis meenutab vanavanemate kodus tähistamist. Värviline laudlina, nagu näiteks kollane ja roheline, näeb välja mänguline ning süstib lihavõttelauda lõbusat energiat.

Lauanõud

Enne kui lihavõttelauda katma hakkad, siis vaata natuke kodus ringi — mis stiili on näiteks lamp ja toolid ning millised nõud juba kapis ootavad. Selleks, et anda ruumile terviklik ilme, peaks kaetud laud sobima kokku kogu ülejäänud interjööriga. Hea ja soodne nipp on soetada ainult mõned lisaaktsendid, mis oleksid juba olemasolevatele taldrikutele ja serveerimisnõudele nagu kirsiks tordil. Nüüd polegi muud vaja, kui lihtsalt katsetada ja sobitada.

„Harmoonilise laua katmiseks on paar lihtsat nõuannet. Kui laudlina on värviline, siis peaksid taldrikud olema ühe ja sama värvi eri toonides, et need sobiksid omavahel kokku. Kui laudlina ja taldrikud on sama värvi, siis võivad pilkupüüdvateks aktsentideks olla näiteks uued värvilised magustoidutaldrikud või kausid. Kui taldrikute komplekt on valge, siis lisa lauale natuke särtsu eredavärvilise pika linikuga ja kaunista taldrikud tekstiilsalvrätikutega. Samuti võid asetada söögiriistad ja lauanõud nii, et nende paigutus meenutaks tõelist restorani atmosfääri. Muide, 2021. aasta trendid lubavad ka hõbedat ja kuldset värvi söögiriistu korraga kasutada,“ soovitas Tammekivi.

Ka serveerimisnõud võivad lauda ehtida. Näiteks, kui laud on modernset stiili ja kuldsete elementidega, siis võib olla kuldne serveerimistaldrik just see peen aktsent, mis pühadelaualt veel puudu on. Kui kodu ja laua katmise stiil on rohkem maalähedane ja loodusest inspireeritud, siis sobivad lauale kindlasti bambusest serveerimiskausid ja kandikud või puidust lõikelauad, mis peolaua üldist välimust täiendavad.

Kaunistused

Ilusa ja puhta ilme loomiseks ei pea kogu toitu korraga lauale panema. Selle asemel võib jätta ruumi kaunistustele ja asetada maitsvad road hoopis tööpinnale või ratastega abilauale. Või vastupidi, panna lauale toit ja mõned kaunistused ning kaunistada abilaud vms.