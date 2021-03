Väike ja stiilne kodu, mis peidab endas ajalugu

Esikus tervitab sisenejaid heledus ja rõõmus põrandaplaat. Koridor on küll väike ja kitsas, kuid valgus pääseb siia ustest ja mööbel on lahendatud väga praktiliselt.

Nurgapealne elutuba on valgusküllane — seal on palju aknaid ja päevavalgus loob sooja miljöö. Toa planeering lubab ära mahutada nii istumis- kui ka söömisala. Seinad on võõbatud halliks, maja vanusest annavad aimu laekaunistused, uuele elule puhutud laudpõrand ja sügavad aknanišid.

Elutoast pääseb rõdule ja seal saab muuhulgas nautida hooajal pirnipuude õitsemist. Rõdu kaitseb tuule eest klaas, mis teeb olemise veelgi mõnusamaks.

Köök on renoveeritud ajatut stiili silmas pidades — betoonist tööpind ja neutraalsed toonid sobivad kokku. Panipaikasidki on piisavalt — väikses kodus on oluline iga millimeeter.

Kahe aknaga magamistuba on õhuline, laekaunistus ja puitpõrand lisavad toale erilise nüansi.

Väiksem magamistuba on mõeldud külalistele, seinad on puuderjalt roosad, mis loob hubasust. Siin on sisse seatud ka töönurgake — vajadusel saab väga hästi teha tööd ka kodukontoris. See on väike, kuid praktiline.

Vannituba on ehitatud just selline, nagu väiksele elamisele kohane. Nutikalt läbi mõeldud ja minimalistliku sisustusega. Väike vannituba on ka vähem kulukas ja nii oli hea võimalus kasutada selle võrra kallemaid materjale.

