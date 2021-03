Meisterflorist soovitab: too tuppa õhutaimed, Vahemere taimed ja kokedama

Need on efektiloojad, mis muudavad tavalise ruumi kiirelt troopiliseks džungliks. Viimasel ajal ollakse rohkem huvitatud rohelistest kui õitsvatest taimedest. Tundub, et trend on selline kogu maailmas, sest turule tulevad pidevalt uued ja põnevad aretatud sordid. Siiani on suur lemmik olnud monstera, kuid viimasel ajal kogub suurt populaarsust ka paradiisilinnulill, samuti erinevad filodendronid ja palmid.