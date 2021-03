HEA TEADA | Kaugtõestamine aitab kinnisvaratehinguid teha ka kriisiajal

Kaugtõestamine on mugav ja kättesaadav viis notariaaltoimingute tegemiseks kõigile digivõimekusega teovõimelistele inimestele. Kaugtõestamine on samaväärne notari juuresolekul (notaribüroos kohapeal) läbiviidava tõestamisega.

See on hea võimalus hoida kokku oma väärtuslikku aega, aga teisalt on see praeguses tervisekriisi situatsioonis võib olla et ainumõeldav võimalus viia läbi notaritehinguid.