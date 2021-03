FOTOD | Mobiilne väikemaja ratastel — külalistele või liikuvaks suvekoduks

Shutterstock

Suvi on tulemas ja üha enam mõeldakse praegustes keerukates oludes selle peale, kuidas toita oma reisimiskirge. Üks hea võimalus on osta või üürida ratastel liikuv majake, kuid kui oled kuldsete kätega, siis miks mitte ise ehitada. Oluline on läbi mõelda, et kõik eluks vajalik oleks minimaalselt olemas ja praktiline.