SMART+ WiFi nutivalgustid annavad kodule omapärase ilme

Valgustus peaks põhinema valgustusvajadustel ja ruumikasutusel, mis on kellaajati ning päeviti erinevad. Õige valgustusega saab kujundada soovitud õhkkonda, tuua esile esemeid, olla aktiivne, toetada keskendumist ja suurendada ohutust. LEDVANCE’i SMART+ WiFi-toodetes on atraktiivne disain ühendatud moodsate nutivalgustuse funktsioonidega erinevate sise- ja välisruumide jaoks.

Valgustus on midagi palju enamat kui lihtsalt sisse- või väljalülitamine. SMART+ WiFi-valgusti võib seadistada selliselt, et see kajastab päevakava, reguleerib valgust magamajäämisel ja ülesärkamisel, keskendumise ja lõõgastumise ajal ning igapäevatoimetuste tegemisel. Automaatsed valgusjärjestused võimaldavad kasutada taimerit ja määrata täpse aja, mil valgusti peaks põlema minema. Pole vahet, millist õhkkonda soovite luua või esile tuua – võimalused on lõputud ning sooja ja külma valge valguse vahele jääb 16 miljonit lummavat värvitooni.