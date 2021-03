Hubaseks renoveeritud väike linnakodu

Södermalmi piirkonnas Stockholmis paiknev korter asub väärikas, 1932. aastal ehitatud majas. Korteriski on püütud säilitada elemente sellest ajast, sidudes need tänapäevaste materjalide ja mugavustega.

Mainimist tasub autentne tammeparkett, mis katab põrandaid igas toas, ruumikas elutoas on sügavad aknanišid ja laed on kõrged.

Köögis on puidust tööpind, millele sekundeerib hele seinaplaat. Halli tooni mööbel seob kõik detailid mahedaks komboks. Et köögis oleks mugav toimetada, siis on iga asi hoolikalt läbi mõeldud - kõik peab olema käepärane ja panipaigad mahutavad palju.

Vannituba on väike ja et avarust visuaalselt juurde tekitada, siis on see tehtud heledates toonides.