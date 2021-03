Põhjalikult kaasomandist: riskid, lõpetamine ja õpetlikud näited

MIS ON KAASOMAND?

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõtteliste osadena ühises asjas kuuluv omand. Kui ühel asjal on mitu omanikku, siis tekib kaasomand. Selline omand tekib pärimisel, mitmele isikule vara tagastamisel või ühe kinnistu ostmisel mitme isiku poolt. Mitmele isikule vara tagastamine on peamine põhjus, miks veel täna on mitmed kinnistud kaasomandis.

Tänapäevased kaasomandid on tekkinud üldjuhul pärimise teel. Näiteks on peres kaks last ja kui mõlemad vanemad on läinud taevastele radadele, siis lapsed pärivad vanemate vara võrdsetes osades. Seda muidugi juhul, kui testamendis ei ole kokkulepitud teisiti.

Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed. Kui ei ole, siis see peab olema kindlaks määratud kas lepingu või seadusega. Kaasomandis on ka kortermajade ühiskasutuses olevad ruumid: katus, välisseinad, vundament, krunt jms.

Kaasomand ei ole igavene omandivorm. Asjaõigusseaduse kohaselt on kaasomanikul alati õigus nõuda kaasomandi lõpetamist ilma seda põhjendamata, kui just see ei ole välistatud kaasomanike vahelise kokkuleppega. Kaasomanikud peavad omavahel käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest ja kaasomand tuleb lõpetada viisil, mis koormab kaasomanikke kõige vähem.

MIS RISKID KAASNEVAD VARA OSTMISEL, KUI TEGU ON KAASOMANDIGA?

Kaasomandi ostmine või müümine on keerulisem kui korteriomandi ostmine või müümine. Sellist vara ostes peab arvestama, et pank ei pruugi kasutuskorra puudumisel anda laenu, mistõttu võib juhtuda, et ostuhuvilisel peab olema kogu summa ulatuses omafinantseering. Kui kaasomandi kasutamine on notariaalse kasutuskorraga kokku lepitud, siis on ka pank valmis kindlamalt laenu andma.