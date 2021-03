VÄÄRT | Anna väsinud ustele ja akendele uus hingamine

Enamikku vanadest ustest saab üsna vähese vaeva ja kulutustega nägusaks ning kasutamiskõlblikuks muuta. Pealegi on vanade meistrite valitud puit enamasti väga kvaliteetne ja seetõttu on paljud kahjustused vaid pinnapealsed.

Korras uks peab liikuma hingedel kergelt ja vaikselt ning sulguma kindlalt. Samuti pidama sooja ja müra – vanade uste juures see alati nii ei ole. Lisaks kulumisele ja pehastumisele on sage probleem halb sulgumine. Põhjuseid võib olla mitu: ajapikku kuhjunud värvikihid, ukse niiskusest tingitud paisumine ja väändumine, lahtised ja väsinud hinged, hoone vajumise tagajärjel toimunud uksepiitade nihkumine.

Tavaliselt on piitade enim kahjustunud piirkondadeks alaosad ja lävepakk. Piita parandades sae kahjustunud lõik põikisuunaliselt piidast välja ja asenda uuega. Kui piit on väändunud, proovi seda kiilude abil sirgeks ajada.

Siseruumides on lävepakkude kulumine normaalne nähtus ega peaks probleeme tekitama. Seevastu välisustel, mis peaksid olema võimalikult sooja- ja mürapidavad, on ka lävepakkude uuendamine põhjendatum.

Tihtipeale loobutakse vanadest akendest üsna kergekäeliselt ja tulemust vaadates selgub ikka: aknavahetusega on kaduma läinud hoone algne idee ja maja pale on muutunud kunstlikuks.

Vana akna restaureerimine on üsna aega- ja vaevanõudev, kuid tulemus on seda väärt. Jõukohane on see töö kõigile, kuid vilumus tekib siiski aastatepikkuse kogemusega.