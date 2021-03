Kevadpuhastus: kuidas muuta pesu pesemine ja triikimine lihtsamaks

Õige koha leidmine

„Tavaliselt pole inimestel väga palju lisaruumi, seega soovitan vaadata loomingulise pilguga üle kõik kasutamata alad alates keldrist kuni pööninguni. Ja kui sul on suletud rõdu, siis sobib ka see tegelikult pesu kuivatamiseks ja triikimiseks suurepäraselt, seda vähemalt osaliselt. Ka kasutamata nurgast võib mõne nutika nipi abil saada hea koht näiteks pesu triikimiseks. Ja kui mõtled, et oled leidnud hea koha, aga ei saa seda kasutada horisontaalselt, sest ruutmeetrite puudus annab tunda ... siis miks mitte proovida mõnda vertikaalset lahendust?“ ütles sisekujundaja. Kui eraldi majapidamisruumi loomine ei tule kõne allagi, võib lahendused jagada mitme toimingu vahel – üks ruum pesemiseks, teine koht kuivatamiseks, hoiustamiseks jne.

Kasuta ruumi nutikalt

Kui kasutad ruumi pesu pesemiseks ja triikimiseks, on oluline hoiustamiseks kasutada maksimaalselt just seinu. Niisketes ruumides kasutatavatel avatud riiuli- ja sahtlisüsteemidel võib olla maagiline mõju – saad luua isikupärased kombinatsioone kuni laeni välja ja muuta neid igal ajal. Lisaks on võimalus disainida pesunurgake virtuaalses planeerimissüsteemis, et näha kas nurgake näeb täpselt selline välja, nagu ootasid. Funktsionaalne ja nähtav paigutus on võtmeks töö lihtsustamisel, sest leiad oma asjad kiiresti üles. „Kui elad kodus koos lastega, on turvalisus väga oluline. Veendu, et väikesed pereliikmed ei saaks kätte pesuvahendeid ega muid kemikaale, mida pesu pesemisel kasutad. Kõrgemal asuvad riiulid või lukustatavad kapid aitavad tagada ohutust,“ lisas Tammekivi.

Sisekujundaja sõnul ei tohiks unustada ka õiget valgustust – lisaks üldvalgustusele võiksid olla pesukohas kohtvalgustid, näiteks triikimislaua lähedal. Valgustuse paigaldamisel niiskesse ruumi on oluline järgida ka kohalikke ohutuseeskirju. Valgustus tuleb maandada ja see peab olema mõeldud niiskesse ruumi paigaldamiseks.

Korrastamine ja sortimine