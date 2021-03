AIAHOOLIKU BLOGI | Esimesed õitsejad, põnevad aialinnud ja mõned näpunäited tomatite kasvatamiseks

Aiatöödest alustasin aga sel aastal mitte just kõige mõnusama tegevusega – mu mustsõstraid kiusab pahklest ja nõnda tegelesin kahjustatud pungade eemaldamisega ning päris palju oksi võtsin maani maha. Eks lehtimise ajal tuleb veel silm peal hoida ja korjata ära kõik kinniseks jäänud pungad. Ja siis pöidlaid peos hoida, et aitab, ja enne talve põõsad uuesti üle vaadata.

Kuna aga õues väga palju veel teha ei saa, siis on paslik hetk vaadata korra tagasi ja ilmataati kiita – üle aastate üks tõeliselt mõnus lumine ja külm talv! Milline rõõm nii mulle kui abiaednikule kui kogu aiale. Loodan, et taimed nautisid paksu valge vaiba all mõnusat puhkust ja külmakraadid tegid paharettputukate ja taimehaiguste seas veidi sügavpuhastust. Õnneks ei jätnud tubli abiaednik ka talvel olulisi töid unarusse ja riisus ennastunustavalt, tegi labidatööd ning igaks juhuks haaras ka kelgusõidule istutuspoti kaasa (sest ega seda ette tea, millal võib istutamistuhin peale tulla), nii et sel aastal peaks meil aiatöödes küll tubli edumaa olema.