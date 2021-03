FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Anna hääl oma lemmikule!

Hiljuti renoveeritud ja 1918. aastal ehitatud tammepalgist majas asub mitmekülgse sisustusega elutuba. Sealt leiab nii vana kui uut ning ka ise korda kõpitsetud asju — näiteks vana raamatukapp ja diivanilaud on värvitud kriidivärvidega valgeks ja lisatud pisikesi ornamente. Samas stiilis ornamendid on kasutusel terves majas. Kõige rohkem rõõmu tuntakse suurtest klaasitud terrassiustest, kust saab suvel astuda otse päikeselisele terrassile ning talvel jälgida loomade ja lindude tegemisi. Mõnus on istuda ka tugitoolis, juua teed ja kuulata plaate. Raadio-plaadimängija on samuti ise korda tehtud — vana kest ja uus sisu.

Suurest perest hoolimata on kodu alati ideaalselt korras — nii ka päikesepoolne elutuba. Pere hindab oma kodus klassikalist stiili, mis väljendub tagasihoidlikes hallides toonides. Et elamine väga igav ja hall ei oleks, lisati ka värvi andmiseks punaseid toone.

Elutuba ühes Mustamäe pisikeses korteris on kujundatud klassikaliselt ajatus võtmes. Toas domineerivad tumedad ja maalähedased toonid, mida täiendavad ajatu joonega valgustid ja elutoamööbel. Ruumi keskmes on suur ja mugav diivan, kuhu võikski istuma jääda…

Hiljuti renoveeriti see kena elutuba oma jõudude ja üpriski madala eelarvega. Algajana ei teadnud julge ja rõõmsa elutoa omanik remondist midagi, kuid elutuba sai just selline, nagu vaimusilmas seda ette kujutati — lilleline, rõõmus ja inspireeritud loodusest.

Rahulikes sinistes toonides elutuba on sisse seatud Lasnamäel asuva stalinistliku maja katusekorrusele. Katuseviilu alune tsoon on nutikalt lahendatud ja sinna on kohandatud mugav istumisnurk. Toonidest on tehtud valik siniste ja sinakashallide varjundite kasuks, et luua elutoast mõnusalt lõõgastav paik, kus peale tööpäeva puhata. Teleka kõrval on ka elutoa tsooni jääv trepp, mille sisse on tehtud praktiline panipaik — sinna mahub ära näiteks pesumasin, mis vannitoas liialt ruumi võtaks.

Eesti pere elutuba Soomes on soe ja hubane. Kujundus on modernne, kuid maalähedane — interjööris domineerivad looduslikud ja liivakarva toonid. Lehmanahast vaip on kerge hooldada ja praktiline valik elutuppa, kui peres on ka pisike koer.

Korter asub uues, 2020. aastal ehitatud majas ja elutubagi on lahendatud kaasaegses võtmes. Elutoa omanikku sümpatiseerivad väga heledad toonid ja valge värv ning seetõttu said domineerivaks helged valged. Kontrastiks valiti musta värvi külgkardinad. Pilku püüab elutoas üks soliidses eas veimevakk, mis toimib suurepärase panipaigana. Elutoa südameks on mõnus lai diivan, kus telerit vaadata või sooja pleedi all natuke tukastada. Külaliste lemmikuks on söögilaud, mille ümber istuda ja juttu ajada. Suvisel ajal paistab tuppa alates lõunast päike ja siis on võimalus astuda elutoast väikesele terrassile.

Hubane elutuba mõjub valgusküllaselt ning on kujundatud põhjamaistes toonides. Et kõik ei oleks liiga hall ja hele, siis diivanilaud ja TV-alus on valitud mustade detailidega. Samuti annavad tumedamaid kontraste elutoa köögipoolses osas asetsev söögilaud ja -toolid. Elegantselt mõjub valge õhuline tüllkardin, mis toob tuppa avarust, luksust ja valgust. Muidugi ei puudu piltidelt ka hea sõber spanjel Poppy, kes poseerib igal pildil suurima rõõmuga. Heleda sisustuse puhtana hoidmine on paras väljakutse, kui kodus on väike koerake. Sellepärast on enamus ajast ka diivanil pleedkatted, mis said hoolikalt valitud, et sobiksid interjööri ja diivani värviga.

Pärnu jõe ääres asuv korter paistab silma ruumika ja avatud elutoaga, kus on mõeldud nii mugavusele kui ka helgetele ja rõõmsatele värvidele. Elutoa osaks on ka köök, kuna kodus, kus armastatakse palju külalisi võõrustada ju muudmoodi ei saa!

Hubane ja armas elutuba on kujundatud põhjamaiselt heledas koloriidis. Kodutunde loomisel on toetutud põhiliselt lihtsusele, sest lihtsuses peitub ilu. Kodus on läbivalt esindatud soojad, maalähedased ja heledad toonid, mis peegelduvad ka pere elutoas. Skandinaavia stiili suurte austajatena on püütud põhjamaiseid jooni ka enda elamisse sobitada. Elutoa kujundamisel on olnud eesmärgiks säilitada võimalikult palju avarust. Kuna peres on kaks väikest last, siis on mõeldud sellele, et neil oleks turvaline, aga samas ka piisavalt ruumi mängida.

Põneva värvikasutusega elutuba on saanud renoveerimise käigus ekspressiivselt sinised seinad. Hubaselt eklektilises miljöös kohtuvad moodne sisustus vanade ja väärikate detailidega — esile on toodud ajalooline palklagi ja vanad värvist puhastatud paarisuksed.

Elutoale on tehtud täisremont ja sisustamise juures oli oluline, et pisike elutuba mõjuks võimalikult avaralt ja hubaselt. Üle seitsme aasta Barcelonas elanud eestlane ei ole unustanud sidet kodumaaga ning kõige tähtsam oli kujundamisel eestiliku ja “puiduse” kodu loomine.

Kui enamasti üritatakse elutoa renoveerimisel anda ruumile uus ilme, siis selles toas on püütud hoopis elustada 60 aasta tagust miljööd ning kujundada tuba täpselt selliseks, nagu see kunagi ammu oli. Konkursile pildid saatnud Maris meenutab, et tema isa ehitatud maja valmis 1961. aastal ning kogu tema lapsepõlv möödus selles majas. Täiskasvanuna sai vahepeal elatud ka korteris, kuid lõpuks sai jälle tagasi lapsepõlvekoju tuldud. Peale vanemate lahkumist hakati kunagist miljööd mälestuste põhjal taastama. Õnneks oli suurem osa sisustusest alles hoitud kõrvalhoonetes ning seda sai aastakümneid hiljem uuesti kasutada. Vaid üksikud esemed nagu näiteks antiikkapid on pärit antiigilaost. Maja algupärane pehmemööbel sai uue kanga, hästi säilinud kardinad ja ema tehtud linikud võeti kohe kasutusse. Kõik väiksemad detailid nagu vaasid ja nipsasjad on pärit emalt ja vanavanematelt.

Helge ja põhjamaine elutuba on sisse seatud 1930ndatel ehitatud puitmajja Kristiines. Korter renoveeriti mõned aastad tagasi eesmärgiga, et tube saaks alati vastavalt vajadusele ja soovile ümber disainida. Kõige enam hindab korteris elav perekond avarust ja valgeid seinu, sest siis saab teiste elementidega meeleolu luua. Hetkel annavad kontrasti mustad detailid ja hubasust lisavad rohelised toonid.

Põnev elutuba asub pisikeses ja kompaktses väikeelamus. Väheste ruutmeetrite kiuste on sinna loodud avar ning moodsalt hubane interjöör, kus on maitsekalt kokku segatud modernsed lahendused ja maalähedased materjalid. Ruumi muudavad valgusküllasemaks suured maast laeni aknad. Kõige enam hinnatakse oma elutoa puhul enda kätetööd lae ja telekaaluse lahenduses.

Elutuba on sisse seatud ühte Kuressaare vanalinna ajaloolisesse majja. Elutoa seinas on säilinud täies mahus paekivist tulemüür, mis on aastast 1906. Renoveerimise käigus tehti vanade lagede säilinud detailide järgi uus lagi ning viimistluses kasutati linaõlivärve. Elutoa kujundamisel on kasutatud naturaalseid materjale — kivi, tammepuitu ja nahast sisustusdetaile ning lähtutud on eelkõige praktilisusest ja mugavusest.

Pisikeses, 56 ruutmeetrises üürikorteris on elutuba pere kõige lemmikum ruum ning seal veedetakse kõige rohkem aega. Kui enamasti ei kipu inimesed üürikorteris remonti tegema ja seda oma näo järgi kujundama, siis selles korteris elav pere sai omanikuga kokkuleppele, et üüri tasumise asemel investeeritakse päevinäinud korteri värskenduskuuri. Nii vahetatigi põrand, lihviti ja värviti uksed, värviti seinad ja paigaldati uued valgustid. Ka sisustus sai peaaegu täielikult välja vahetatud. Suurem osa mööblist on teiselt ringilt või ise tehtud. Diivan leiti Facebooki Marketplace’ist, kummut pärineb abikaasa vanavanaemalt ning sai väärikalt taastatud. Hubast ja kodust meeleolu lisavad hoolikalt valitud kodutekstiilid ja mõnusalt boheemlaslikud padjad diivanitel. Elutuba on multifunktsionaalne ning seal asub ka söögilaud ning väikemehe Otto mängunurk. Tuba mõjub oma heledate toonide, hubase sisustusega ning nostalgilise mööbli ja skandinaavialike tapeedimustritega helgelt ja romantiliselt. Ei puudu ka värvid, mis päikesepaistelise ilmaga veel eriti elama lähevad ning sooja ja positiivse tunde loovad.

Elutoa vanad paekivimüürid on näinud oma eluaja jooksul mitmeid erinevaid sisustusi. Kunagine mõisale kuuluv lehma- ja laumbalaut pakkus 70 aastat tagasi peaalust praeguse kodu omaniku vanaema 5-liikmelisele perele, kes loomadega ühe katuse all elasid. 2019. aastal sai sellest aga kauniks renoveeritud elutuba, mille kujundamisel on peetud kõige tähtsamaks vana säilitamist ning selle sidumist uuega. Sealjuures on üritatud tuua esile võimalikult palju valgust ning ruumile omast avarust ning lisada ka igas kodus vajalikku hubasust.

Elutoa kujundamisel on silmas peetud, et see oleks ruum, mis oma värvide ja olemusega inspireeriks selle omanikku looma — olgu selleks siis maalimine, luuletuste kirjutamine või niisama mõtisklemine. Mitmed sisustuselemendid on pärit maailma eri paigust, mis on reisimisega kogunenud ning kogu mööbel pärineb taaskasutusest.

Elutoas on tähtsal kohal kunst ja toataimed. Mööbli puhul hakkab silma elegantne samet, mille puhul on kombineerinud erinevaid toone — tumedat sinist, rohelist ja lillat. Tulemuseks on huvitav ja veidi müstiline värvipalett, mida täiendavad mõned kuldsed elemendid. Kuna tegu on pigem väiksemapoolse elutoaga, siis diivanilaua puhul osutus valituks õhuline klaasist laud, mis tekitab ruumi rohkem avarust. Nipsasjakeste poole pealt on püütud hoida pigem tagasihoidlikku joont.

25. Lihtne ja elegantne elutuba

Pisike ja kaunis elutuba asub pealinnas Kristiine linnaosas. Auväärsel kohal on tumeroheliste klaasidega juugendlik pesukapp ning talle on seltsiliseks Softrendi helerohekas diivan koos tumbaga. Seinu kaunistavad vanad maalid. Elutuba ei ole väga suur ja ühendatud on see poolavatud köögiga. Kui õues on külm talv, siis elutoas on alati kodusoojus ja kevadised lilled.

26. Perekonnareliikviatega kaunistatud elutuba

Meeleolu loovad selles mugavas elutoas perekonnale olulised mälestusesemed. Toredaks hobiks on ka klaasesemete kogumine, mida elamises eksponeerida. Eesti lipp on esimese Eesti vabariigi ajast ja selle oli hoidnud alles korteri omaniku vanaema. Üheks hinnatud perekonna reliikviaks on senini töötav seinakell, mis pärineb 1920ndatest aastatest ja mis meenutab möödunuid aegu. Pimedatel õhtutel lisab pühaliku noodi hetk, mil elutoas süüdatakse küünlad, pannakse mängima mõnus jazzmuusika ja nauditakse tassikest teed. Teeserviis on pärit samuti 1920ndatest ja tähistab vanavanemate abielu algust. Selle kõige taustal on hea sirvida mälestustest tulvil perekonnaalbumit.

27. Taaskasutusega täidetud elutuba vanas majas

Elutoa sisustamisel on lähtutud taaskasutusest ja loodust säästvast mõtteviisist. Elutuba on sisse seatud ühte Eesti väikelinnas asuvasse vanasse majja, mille pere mõned aastad tagasi ostis. Eesmärgiks oli ära kasutada majas leiduvaid materjale ja juba olemasolevat mööblit ning luua hubane kodu. Veel kõlbulikest vanadest laudadest valmisid aknalauad ja riiul raamatutele. Kõige enam hinnatakse elutoas enda tehtud esemeid ja korrastatud vanamöblit. Valgusküllane elutuba on väga väike ja ebasümmeetrilise kujuga, kuid kuna lapsed juba suured ja põhiline elu käib köögis, on ruumi väikeses elutoas lõõgastumiseks piisavalt.

28. Rustikaalse ilmega elutuba Lõuna-Eesti suvekodus