FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Sinise ja halliga kujundatud avar elutuba

Konkursile saabusid pildid ühest ruumikast elutoast, kus on palju avarust ja valgust. Maja ehitamise käigus sai kohe otsustatud, et ühes seinas peab kindlasti olema suur aken, kust pääseb verandale ja see peab jääma lõunasse, et päevane päike alati sisse paistaks. Elutoa valmimisega läks aega kaks aastat, et teha vaid hoolikalt läbimõeldud valikud, kus sisustus kõnetaks elanikke. “Me ei valinud ühtegi asja sellepärast, et meil oli seda vaja, vaid tähtis oli tunne — kui tunne ei olnud õige, siis me otsisime edasi, kuniks leidsime õige lahenduse. Tähtis oli see, et säiliks meie toa avarus ja päikeseküllasus, et asju oleks pigem vähem, kuid vajalik oleks olemas. Peamiseks sai soov, et me tunneksime end perega seal hästi ja midagi ei rusuks,” kirjeldab Inga oma elutoa valmimise lugu.