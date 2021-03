Iittala taaselustas juubeli puhul 1937. aastal tootmises olnud Aalto vaasi

Aaltol oli oskus luua midagi erilist, kuid seda samas nii vabas vormis, mis jätab igale inimesele võimaluse ise otsustada, kuidas seda vaasi kasutada. Ka mitmeid aastakümneid hiljem on tema kollektsioon jätkuvalt maailmas tuntud ning Aalto nimelist vaasi tuntakse Soome disaini ühe ikoonilisema esemena.

Tänavusel juubeliaastal tuleb Iittala välja erikollektsiooniga, mille sündi on inspireerinud arhiivist leitud üks haruldaseima kujuga Aalto vaasidest. 1937. aastal tootmises olnud disain on oma kujult veidi teravam ja kitsam kui klassikaline Aalto vaas, meenutades bumerangi. Tollest aastast on teadaolevalt vaid kolm erinevat disaini.