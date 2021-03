Seitse nõuannet, kuidas oma varakevadine aed hooajaks valmis seada

2. Hinda taimede tervist. Üks esimesi asju, mida aias talve taandudes teha, on taimede tervise hindamine — millised taimed elasid talve kenasti üle ja millised mitte ning millised on saanud väiksemaid talvekahjustusi. Pea siinkohal meeles, et taim, mis näeb surnud välja — oksad on kuivad ja rabedad, lehed kaotanud värvi, varred hallitanud — ei pruugi seda alati siiski olla. Selleks, et aru saada, kas puisema püsiku või puu oks on surnud või mitte, kratsi küüneotsaga pisut selle koorepinda. Kui koorealune osa on roheline, on oks elus; kui see on kõva ja pruun, siis on tegemist surnud oksaga. Samuti saab oksa testida seda kergelt painutades — kui oks on elastne ja painduv, on see elus.