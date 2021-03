Kevadine suurpuhastus köögis — häid nippe, kuidas kõik kiirelt läikima lüüa!

Puhas nõudepesumasin saab alguse kuumast veest. Kontrolli, et boiler töötaks optimaalsel temperatuuril (ca 49 kraadi). Järgmiseks tühjenda filter toidujäänustest, eemalda ja puhasta restid ning pühi masina sisepind kuiva lapi või svammiga üle. Ära kasuta puhastamisel tavalist seepi või nõudepesuainet, sest need võivad masina osasid kahjustada. Kareda vee plekkide eemaldamiseks kasuta äädikat või soodat.

Nõudepesumasin. Nõudepesumasin, nagu pesumasingi, on seade, mille puhul paljud eeldavad, et see puhastub automaatselt. Tegelikult aga asi nii siiski ei ole. Katlakivi, pesuvahendi jäägid ja toidujäänused võivad masina efektiivsusele tugevat mõju avaldada.

Kui tihti puhastada: eksperdid soovitavad külmkappi iga hooaja alguses põhjalikult puhastada, kuid kindlasti tuleks teha seda vähemalt kaks korda aastas. Alusta sellest, et tõstad kõik toiduained külmikust välja. Aseta need külmakasti või kui väljas on miinuskraadid, siis tõsta need puhastamise ajaks õue. Seejärel eemalda sahtlid ja riiulid ning aseta kõrvale. Kasuta kapi seestpoolt puhastamiseks sooda ja vee lahust, pühi kapp põhjalikult lapiga üle. Jonnakad, kleepuvad plekid? Võta appi mitteabrasiivne puhastussvamm või aseta plekile mõneks ajaks sooja veega niisutatud majapidamispaber, see aitab pleki lahti leotada.

Pliit ja ahi. Pliit on üks neist kodumasinatest, mis pühadehooajal ilmselt kõige enam vatti sai. Pliiti ja ahju pole ilmtingimata kõige lihtsam ja kiirem puhastada, kuid kuna see on su köögi tõeline staar, siis on see vajalik.

Kui sageli puhastada: nii tihti kui tarvis.

Eemalda põletid ja restid ning leota neid ca 20 minutit seebivees, seejärel hõõru svammiga puhtaks. Pühi üle pliidiplaat. Eemalda ahjust restid ja leota neid köögivalamus seebivahuses vees, seejärel pühi svammiga puhtaks. Ahju enda puhastamise osas vaata kasutusjuhendist lisainfot, kuid alustada võid ahju põhja tolmuimejaga üle tõmbamisest, seejärel pühi ahju sisepind niiske svammiga üle. Kõige lihtsam on ahju puhastada kaubandusvõrgus saadaolevate spetsiaalsete ahjupuhastusvahenditega, kuid neile on ka alternatiivseid lahendusi. Igapäevase ennetava meetodina võid ahju põhjas kasutada küpsetuspaberit, see ei lase plaadilt või restilt tilkunud toidupritsmetel põhja külge kõrbeda ning seda on lihtne vastavalt vajadusel uue lehe vastu välja vahetada.

Roostevaba teras. Enamikus köökidest leidub mõni roostevabast terasest seade. Kuigi nimetus ise tundub viitavat teatavale sissekodeeritud puhtusele, on terasest pinnad, sealhulgas töötasapinnad, roostele ja mustusele siiski üsna vastuvõtlikud.

Kui sageli puhastada: igapäevaselt.

Kasuta terasest pindade pühkimiseks pehmeid svamme ja mikrofiibrist lappe. Väldi karedaid küürimissvamme, mis võivad pinda kriimustada. Kangekaelsete plekkide eemaldamiseks kasuta plastikust küürimiskäsna. Harjatud või poleeritud teraspindade puhul on oluline meeles pidada, et pühiksid ja küüriksid alati soontega samas suunas. Kareda vee plekkide puhul kasuta spetsiaalset roostevaba terase puhastusvahendit, muidu piisab lahjendatud äädikast, soodast või kloorivabast klaasipuhastusvahendit.