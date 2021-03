FOTOD | Põneva sisekujundusega elamine Kalamajas

Kuigi sisekujunduse järgi võiks arvata, et kodu asub mõne uusarenduse trendikas loftis, siis tegelikult on see stiilne kodu sisse seatud hoopis Kalamajale omasesse vanasse puitmajja, mis on kenasti renoveeritud. Pisikeses korteris on ruutmeeteid 44,2, kuid ruum on kasutatud ära väga funktsioanaalselt ning elamisest leiab lausa kolm tuba — elutoaga ühendatud köögi, magamistoa ja veel kolmandagi toa, mis sobib hästi nii kodukontoriks, külalistetoaks kui ka lastetoaks.