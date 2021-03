FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Elutuba 100 aasta vanuses saunahoones

Konkursile saabus üks hubane ja maalähedane elutuba, mis on sisse seatud saja aastasest saunahoonest ümber ehitatud majja. Omavahel ühendatud köök ja elutuba meenutab stiilset kohvikut, kus külalisi vastu võtta ja perekeskis söömaaegu nautida. Tänu kuldsele valgustusele sai luua õige meeleolu ja atmosfääri. Elutuba on nagu ka ülejäänud kodugi, loodud oma kätega ja suure armastusega. Suurt erinevust uue elutoa ja ehituseelse olukorra vahel võib näha galeriist:

Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!