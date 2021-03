FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Segasummasuvila pealinna külje all

Konkursile pildid saatnud Merje elutuba asub tema vanavanemate ehitatud suvilas Tallinna külje all. Kunagine suvekodu on koos abikaasaga renoveeritud hubaseks ja aastaringsena toimivaks koduks. “Veetsin väiksena siin kõik suved ja usun, et vanavanaisa ja vanavanaema oleksid uhked, kui näeksid, et oleme nende pärandist loonud oma kodu,” lisab Merje. Oma kodu kutsutakse isekeskis segasummasuvilaks. Sisustamisel on silmas peetud eelkõige seda, et elutuba oleks hubane ja mõnus urg, kus perega aega veeta, raamatuid lugeda või vaadata mõnda head filmi. Sisutamisel on lugu peetud taaskasutusest, isetegemisest ja naturaalsetest materjalidest. Aga nagu igas õiges kodus, leiab siitki õige pisut IKEA toodangut.