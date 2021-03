FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Elutuba, kus kohtuvad põhjamaine ja vahemerelik stiil

Konkursile saabusid pildid ühe eestlase põnevast elutoast Prantsusmaal. Elutoa kujundamisel on silmas peetud helget skandinaavialikku stiili, mis seguneks sooja vahemere stiiliga. Kasutatud on looduslikke materjale ning kesksel kohal on Tulikivi kaminahi. Õhtuti muutub aga elutuba kinosaaliks, kus suurelt seinalt filme vaadatakse. Elutoa omaniku Kristeli sõnul ei ole peale pikka tööpäeva midagi mõnusamat, kui veeta aega hubases ja valgusküllases elutoas, millest lausa kiirgub rahulikkust.

Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!