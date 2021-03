FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Rustikaalse ilmega elutuba Lõuna-Eesti suvekodus

Konkursile pildid saatnud Anita pere jaoks on hindamatu väärtusega kogu maja ja mööbel, mis sai uue hingamise. “Puidust diivani on valmistanud meie vanaema tislerist vend ja sellel on maganud kõik meie suguvõsa lapsed,” kirjeldab ta põnevamaid mööbliesemeid. Kõik majas leidunud mööbliesemed ja vaheuksed said restaureeritud, samuti õlilambid, mis pööningult välja tulid. Punased nahktoolid on maamajja jõudud Ameerikast tänu sugulasele, kes Eestisse kolis. Kuigi transpordi käigus said nad kahjustusi, siis piisas nende korrastamisel õnneks vaid vahatamisest ja istumispatjade lisamisest. “Kõik tööd on tehtud oma perega ning põhiline ehitusmeister on minu kallis kaasa. Me naudime oma kaminatuba igal võimalikul vabal hetkel ning siin on rahulik ja mõnus aura,” lisab Anita.