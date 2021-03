FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Taaskasutusega täidetud elutuba vanas majas

Konkursile laekusid pildid ühest põnevast elutoast, mille sisustamisel on lähtutud taaskasutusest ja loodust säästvast mõtteviisist. Elutuba on sisse seatud ühte Eesti väikelinnas asuvasse vanasse majja, mille Tuuli pere mõned aastad tagasi ostis. Eesmärgiks oli ära kasutada majas leiduvaid materjale ja juba olemasolevat mööblit ning luua hubane kodu. Veel kõlbulikest vanadest laudadest valmisid aknalauad ja riiul raamatutele. “Enda tehtud asjadel on nagu hing sees ning ka vanale mööblile sai uus hingamine antud. Tihtipeale tuleb tõdeda, et vana on kvaliteetsem kui uus,” mõtiskleb Tuuli. Valgusküllane elutuba on väga väike ja ebasümmeetrilise kujuga, kuid kuna lapsed juba suured ja põhiline elu käib köögis, on ruumi väikeses elutoas lõõgastumiseks piisavalt.