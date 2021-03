FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Perekonnareliikviatega kaunistatud elutuba

Konkursile saatis pildid Riina, kelle kaunis elutoas on au sees mugavus ja hubasus. Meeleolu loovad perekonnale olulised mälestusesemed ja toredaks hobiks on ka klaasesemete kogumine, mida elamises eksponeerida. Eesti lipp on esimese Eesti vabariigi ajast ja selle oli hoidnud alles Riina vanaema. Üheks hinnatud perekonna reliikviaks on senini töötav seinakell, mis pärineb 1920ndatest aastatest ja mis meenutab möödunuid aegu. Pimedatel õhtutel lisab pühaliku noodi hetk, mil elutoas süüdatakse küünlad, pannakse mängima mõnus jazzmuusika ja nauditakse tassikest teed. Teeserviis on pärit samuti 1920ndatest ja tähistab vanavanemate abielu algust. Selle kõige taustal on hea sirvida mälestustest tulvil perekonnaalbumit.