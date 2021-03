FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Lihtne ja elegantne elutuba

Konkursile laekus üks pisike ja kaunis elutuba, mis asub pealinnas Kristiine linnaosas. Auväärsel kohal on tumeroheliste klaasidega juugendlik pesukapp ning talle on seltsiliseks Softrendi helerohekas diivan koos tumbaga. Seinu kaunistavad vanad maalid. Elutuba ei ole väga suur ja ühendatud on see poolavatud köögiga. Kui õues on külm talv, siis elutoas on alati kodusoojus ja kevadised lilled.