Aiatööd, mis ootavad märtsikuus tegemist

Tulihingelisel aednikul on esimesed seemned juba külvatud ja aiaplaani koosta­mine on täies hoos. Ükskõik, kas sul on pisikene rõdu, suur aed või saad taimi kasvatada ainult aknalaual — proovi, kui mõnus on näpud mulda pista, jälgida seemne saamist taimeks. Proovi sel aastal midagi uut! Katseta näiteks arbuusi kasvatamist, kasuta toidu valmistamisel ainult enda kasvatatud ürte ja loo ilu enda ümber! Siit leiad hulga näpunäited, mida kindlasti võiksid märtsis toas ja aias teha.