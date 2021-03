Maja korda! Tööd, mis tuleks kevadel kindlasti ette võtta

Katusetööd

Kui katusel ei ole lumetõkkeid, siis võib lumi katuselt alla kukkudes katusepaneele vigastada. Ka võib pakase ja päikeseliste sulailmade vaheldumine panna kattematerjali mängima, nii et see ei pea vastu ja kas mõraneb või murdub mõnest liitekohast. Ilmade soojemaks minnes on aeg üle vaadata katuse seisukord ning lahti tulnud kohad uuesti kinnitada või katkised kohad välja vahetada. Katusele minnes tuleb kanda turvavarustust, sest märg katus on libe. Kui sa pole päris kindel, et suudad katkise koha ise õigesti parandada, kutsu kohale asjatundja või pea temaga nõu.

Jääpurikate “kasvukoht” ja need kohad katusel, kus lumi sulas kiiresti ära või katus oli lume ajal sealt pidevalt paljas, näitavad aga kätte maja soojalekke kohad. Lisaks tasub üle vaadata ka katusealused ruumid. Jälgi, kas siseseintel (eriti laenurkades) on veeplekke või niiskeid kohti — kui kuskilt on sisse tilkunud, siis peaks selle probleemiga kindlasti tegelema. Soojalekked ja niiskuse pääsemine majja on tõsised probleemid, mille lahendamiseks on vaja asjatundjat kõrvale. Kõige parem oleks vana katuse vahetamine ja katusealuse ning pööningukorruse korralik soojustamine. Igal juhul pea asjatundjaga nõu, sest katuse lahti võtmine ja soojustamine on kulukas töö, ent sissetilkumine ja soojalekked lühendavad oluliselt maja eluiga.

Vihmaveerennid ja räästad

Räästas olnud suured jääpurikad ja katuselt maha varisev lumi võib vihmaveerenne väänata ja lõhkuda ning kinnituskohtadest lahti tõmmata. Kui jää ja lumi on ära sulanud, on paras aeg rennid uuesti sirgeks ajada ning vajadusel paremini kinnitada. Töö, mida ei tasu jätta tegemata, sest katkistest rennidest võib sulalumi ja vihm hakata majaseina vastu tilkuma ja siis saavad häda juba fassaad ja vundament. Kui sügisel jäid rennid lehtedest puhastamata, siis on kevadel viimane aeg see töö ära teha.

Terrassid ja trepid