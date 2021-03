Viis ohumärki, et majas on ventilatsiooniga kehvad lood

Mõned majad põevad n-ö “haige maja” sündroomi. See tähendab, et maja ruumides ei tunne inimesed ennast mõnusalt ja hästi: silmad kuivavad, köhitakse, aevastatakse ja jäädakse justkui haigeks. Esialgu pole aga arugi saada, et kurjajuureks võib olla ventilatsiooniprobleem. Sellega peaks tegelema aga kiirkorras, sest kehv ventilatsioon on otsene oht tervisele ja elukvaliteedile. Kehv õhuvahetus võib olla probleemiks nii kodudes kui ka kontoriruumides ning seda eriti meie kliimas, kus maju kiputakse “üle soojustama” ja ventilatsioonile ei pöörata piisavalt tähelepanu.

Kuus märki, et majas on ventilatsiooniprobleemid:

1. Kurnatus

Kui olenemata heast unest ja kosutavast kõhutäiest tunned endiselt suutmatust ärkvel püsida, võib mure peituda ruumide halvas õhukvaliteedis. Seda eriti siis, kui sa ei ole majas ainus, kes selliseid sümptomeid täheldab. Hapnikupuudus ei lase kopsudel normaalselt töötada ja seetõttu tunnevad ruumis olevad inimesed end uimaselt ja väsinult. Tavaliselt paraneb õue minnes enesetunne märkimisväärselt.

2. Hoones tekib peavalu

Sageli kurdavad halva ventilatsiooniga hoonetes elavad või töötavad inimesed peavalu. Valutunne läheb aga majast väljudes üle. See võib olla järjekordne märk halvast ventilatsioonist. Peavalu võivad tekitada ka lenduvad orgaanilised ühendid, mis satuvad õhku peamiselt värvide, puhastusvahendite ja mõningate viimistlusmaterjalide või vaipade kaudu. Et õhk oleks lenduvatest orgaanilistest ühenditest puhas, on vaja korralikku ventilatsiooni.

3. Nohu gripihooaja välisel ajal

Halvale ventilatsioonile võivad viidata ka mõned gripi tundemärgid, nagu vesine nina ja soov köhatada, mida millegi muuga seletada ei osata ning mis vaevavad sind vaid siseruumis viibides. Eriti sage märk võib olla hommikul kinnise või nohuse ninaga ärkamine, mis päeva jooksul kaob. Halb õhukvaliteet siseruumides võib inimestel põhjustada ka astmat ja kutsuda esile allergilisi reaktsioone.

4. Ebameeldiv lõhn majas