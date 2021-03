12 olulisemat Tarbeklaasi vaasi, mis võiksid iga fänni kollektsiooni kuuluda

Mida aga arvata Tarbeklaasi “öölastest”, mida haltuura korras öötundidel tehti ning mida Tarbeklaasi ametlikuks toodanguks pidada ei saa? Lobjakas arvab, et kui üldiselt on Tarbeklaasi toodang hästi identifitseeritav ja autorid teada, siis haltuurategemise saab panna valdavalt teostajate õlgadele. See oli nende võimalus. Ja see, mis siis valmis, muudab tänase pildi segasemaks. Selles osas võibki õlgu kehitama jääda, sest see on teatud piiridega küllalt kontrollimatu maastik.