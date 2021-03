FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Reisisõbra boheemlaslik ja eklektiline elutuba

Konkursile laekus üks põnev elutuba, mille kujundamisel on silmas peetud, et see oleks ruum, mis oma värvide ja olemusega inspireeriks selle omanikku looma — olgu selleks siis maalimine, luuletuste krjutamine või niisama mõtisklemine. Mitmed sisustuselemendid on pärit maailma eri paigust, mis on reisimisega kogunenud, kogu mööbel pärineb taaskasutusest.