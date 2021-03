FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Šikk elutuba, mis on täidetud kunsti ja toataimedega

Konkursile laekus üks kaunis elutuba, kus on tähtsal kohal kunst ja toataimed. Mööbli puhul hakkab silma elegantne samet, mille puhul on kombineerinud erinevaid toone — tumedat sinist, rohelist ja lillat. Tulemuseks on huvitav ja veidi müstiline värvipalett, mida täiendavad mõned kuldsed elemendid. Kuna tegu on pigem väiksemapoolse elutoaga, siis diivanilaua puhul osutus valituks õhuline klaasist laud, mis tekitab ruumi rohkem avarust. Nipsasjakeste poole pealt on püütud hoida pigem tagasihoidlikku joont.