Geniaalne disain — lilleseemneid sisaldav kaitsemask, mille saad peale kandmist aeda “kasvama” panna

Leidliku ja innovaatilise toote autoriks on Hollandi graafiline disainer Marianne de Groot-Pons, kes on juba pikemat aega valutanud südant keskkonnaprobleemide pärast. “Kõikide nende aastate jooksul, mil olen töötanud graafilise disainerina, olen saastanud maailma pakenditekujunduste ja trükivärvidega. Iga päev tänavatel maha visatud kaitsemaske nähes tekkis mul soov maailmale midagi tagasi anda”. Ühtlasi innustas toodet looma Hollandis 1. juulil 2021 kehtima hakkav ühekordse plastiku kasutamise keeld. Nii sündisid riisipaberist kaitsemaskid, mille sisse on poetatud lilleseemned ning mille kõrvaasad on punutud naturaalsest ja biolagunevast villast.